F.1: Gp Belgio. Leclerc “Grande differenza con la Red Bull”

Il monegasco della Ferrari: "In gara forse si poteva fare meglio" SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – "Il feeling con le prime medie non era male, ma la nostra performance rispetto alla Red Bull è una roba incredibile. Non so loro cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte. Bisogna analizzare bene tutto, visto che in questo weekend la differenza è stata grande". Queste le parole di Charles Leclerc, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio del Belgio. Il monegasco della Ferrari ha chiuso sesto sul circuito di Spa, anche a causa di un pizzico di sfortuna: "Al terzo giro ero nono, poi ho dovuto ricominciare dall'ultimo posto. Lì ho capito che sarebbe stata una gara difficile". Infine, nessun rimpianto nella lotta con le Red Bull: "Hanno fatto un grande passo in avanti questo weekend. In gara forse si poteva fare meglio, ma non abbastanza per arrivare al loro livello". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 28-Ago-22 17:07