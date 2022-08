F.1: Gp Belgio. Perez “Sono soddisfatto, punti importanti”

Il messicano della Red Bull: "Ho fatto una brutta partenza e perso posizioni" SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – "Sono soddisfatto, anche se speravo in qualcosina di più perché era una buona opportunità. Oggi Max volava, era di un altro pianeta. Il mio primo stint è stato scarso per via del grado degrado, tuttavia il risultato è buono per il team. Siamo riusciti a portare a casa tanti punti e questo è importante". Lo ha detto Sergio Perez, secondo al termine del Gran Premio del Belgio. Il messicano della Red Bull ha poi analizzato la gara: "C'è stato il caos alla prima curva, ho fatto una brutta partenza e perso posizioni, ma poi sono riuscito a recuperare in curva 5. Il primo giro è stato frenetico e con molti contatti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 28-Ago-22 16:58