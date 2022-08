F.1: Gp Belgio. Sainz “È stata dura, il passo non c’era”

Il pilota spagnolo della Ferrari: "Red Bull era di un'altra categoria" SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – "Oggi è stata più dura di quanto ci aspettassimo. Buona partenza e buona ripartenza dopo la Safety Car, ma il passo non c'era. Le gomme si surriscaldavano e scivolavamo in pista. Alla fine abbiamo concluso sul podio e lo accettiamo". Questa l'analisi di Carlos Sainz, terzo classificato del Gran Premio del Belgio. "Nei primi giri sono andato forte, ma subito mi sono reso conto che il degrado era più alto del normale. La Red Bull e Max erano di un'altra categoria, noi abbiamo dovuto sopravvivere" ha aggiunto lo spagnolo della Ferrari. Infine, in vista dei prossimi appuntamenti, Sainz ha detto: "Zandvoort è una pista più adatta a noi, mentre Monza dovrebbe avvantaggiare la Red Bull. Proveremo quindi a vincere a Zandvoort". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 28-Ago-22 17:02