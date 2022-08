F.1: Gp Belgio. Verstappen “Weekend incredibile, ne vogliamo altri”

Il campione olandese della Red Bull: "Fatto scelte giuste per sorpassi e gomme" SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – "Il primo giro è stato frenetico, quindi ho cercato di stare fuori dai guai. Ho scelto i posti giusti dove sorpassare e la giusta strategia gomme. Quando ci siamo portati in testa invece abbiamo gestito. Tutto il weekend è stato incredibile". Questo il commento a caldo di Max Verstappen, vincitore con la sua Red Bull del Gran Premio del Belgio. Il leader del mondiale è stato protagonista di una strepitosa rimonta, dato che partiva quattordicesimo: "Non avrei potuto immaginare un weekend del genere, ma ne vogliamo altri così. Zandvoort? Voglio godermi questa giornata, poi vedremo cosa riusciremo a fare la settimana prossima". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 28-Ago-22 17:00