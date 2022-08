Nuoto: Fondo. Acerenza vince in Canada terza tappa delle World Series

Il lucano si aggiudica a Lac Megantic la 10 Km, seconda Taddeucci tra le donne ROMA (ITALPRESS) – Ormai proiettato in una nuova dimensione un instancabile Domenico Acerenza che, dopo l'oro europeo nella 10 km e con la staffetta mixed a Roma 2022, si impone anche nella terza tappa delle World Series, in svolgimento a Lac Megantic (Canada). Il 27enne lucano, tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, allenato da Fabrizio Antonelli, dopo una gara sempre in testa, strappa negli ultimi duecento metri e vince in 1h50'50"83, precedendo l'australiano Nicholas Sloman in 1h50'51"68 e l'ungherese David Betlehem in 1h50'52"00. Ottimo quinto Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli) in 1h51'10"15. Nella prova femminile splendida seconda Ginevra Taddeucci, vice campionessa europea a Roma 2022 ed altra moschettiera della staffetta mixed d'oro. La 25enne di Firenze, tesserata per Fiamme Oro e CC Napoli, seguita da Giovanni Pistelli, chiude in 2h01'10"04, bruciata allo sprint dall'olandese Sharon Van Rouwnedaal che tocca in 2h01'09"70. Terza è la brasiliana e campionessa olimpica Ana Marcela Cunha in 2h01'11"00. Quarta Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) in 2h01'15"61. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 28-Ago-22 11:17