Nuoto: Mondiali Jr. 16 azzurrini per il Perù, in gara anche Popovici

Il fuoriclasse romeno sarà la stella a Lima, Bolognani "Un'esperienza nuova" ROMA (ITALPRESS) – Antivigilia dell'ultimo ma importante appuntamento della stagione. Dal 30 agosto al 4 settembre è in programma a Lima (Perù), al Videna Aquatic Center, l'ottava edizione dei Mondiali juniores di nuoto. Batterie previste dalle 9.30 e finali dalle 18.00 (-7h in Italia). In gara circa 800 atleti in rappresentanza 125 nazioni. Sono sedici i convocati dal responsabile delle squadre nazionali giovanili Walter Bolognani, tra cui spiccano Filippo Bertoni e Giulia Vetrano protagonisti agli Eyof e agli Eurojrs di Otopeni in Romania dello scorso luglio. Al via anche il fenomeno romeno David Popovici, campione del mondo a Budapest 2022 ed europeo a Roma 2022 dei 100 e 200 stile libero. "Stiamo smaltendo il fuso orario e la stanchezza per le venticinque ore di viaggio – le parole di Bolognani – I ragazzi sono tranquilli e hanno lavorato molto bene durante l'ultimo collegiale al Centro Federale di Ostia. Per tutti i convocati è un'esperienza nuova e quindi nel gruppo c'è entusiasmo, malgrado sia l'ultimo appuntamento di una stagione estremamente lunga. L'obiettivo ovviamente è di non sfigurare, come sempre, e di dar battaglia fin dal primo giorno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 28-Ago-22 11:09