Calcio: Alvini “Cremonese porterà avanti la sua idea di calcio”

"Non mi interessa quanto dice la classifica ora, noi ci siamo e ci saremo" CREMONA (ITALPRESS) – Tre partite e zero punti. E domani c'è l'Inter a San Siro. Dura la vita in serie A ma Massimiliano Alvini resta fiducioso. Contro Fiorentina, Roma e Torino la sua Cremonese ha forse raccolto meno di quello che avrebbe meritato. "La Cremonese c'è: ha un'idea, una grande società, direttori esperti – sottolinea il tecnico dei grigiorossi – Il percorso è lungo, il campionato finirà tra parecchi mesi, in questo mercato nessuno in Italia ha fatto quanto la Cremonese: stiamo costruendo un'idea precisa, ci vuole tempo e non mi interessa quanto dice la classifica ora, noi ci siamo e ci saremo". Tornando alla sconfitta col Toro e alla possibilità che i granata possano essere un modello a livello di gioco, Alvini sottolinea che "la Cremonese ha una sua identità, ha disputato buone partite e non ha raccolto quanto meritava. Il Torino lavora insieme da molto tempo e ha conoscenze, ma la Cremo, anche nel primo tempo, ha fatto bene: abbiamo concesso fisicità, ma noi ci siamo stati contro un'avversaria forte. Abbiamo sfruttato male le occasioni avute. Ad un certo punto avremmo anche potuto pareggiarla se fossimo stati più bravi: le occasioni non sono mancate anche dopo il nostro gol. E, ripeto, davanti avevamo avversari enormemente forti. Noi vogliamo portare avanti la nostra idea di calcio". Anche contro l'Inter, altro grande scoglio di questo avvio di stagione. "Lo sapevamo sin dal giorno in cui è uscito il calendario. Tuttavia penso che partite del genere sia un piacere giocarle e non una preoccupazione. Davanti troveremo una squadra molto forte che merita tutto il nostro rispetto. Tatticamente vedremo se modificare qualcosa per togliere loro alcune traiettorie in avanti. In linea di massima però vorremmo portare avanti la nostra idea di calcio con le nostre caratteristiche". A livello di infermeria, "in queste ore valuteremo le situazioni legate a Lochoshvili e Chiriches. Speriamo di poter recuperare il primo, mentre al momento credo che Chiriches non riuscirà a risolvere il problema che l'ha colpito alla schiena. Turnover? Faccio sempre scelte volte a schierare la formazione migliore per ottenere il massimo". Infine, sul mercato, Felix Afena-Gyan potrebbe non essere l'ultimo rinforzo. "Felix è un giovane che si mette a disposizione consapevole di avere un percorso di crescita e maturazione da affrontare, sicuramente è un giocatore gradito che dovrà diventare un patrimonio della società. Mercato aperto? Sono l'ultimo arrivato in questa categoria ma lo dicono tutti: nella gestione è un fattore di difficoltà". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/com 29-Ago-22 14:27