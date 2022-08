Calcio: È fatta per Cavani al Valencia, accordo biennale

Il Matador è atteso nelle prossime ore per visite mediche e firma VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo Palermo e Napoli in serie A, Psg in Ligue 1 e Manchester United in Premier, Edinson Cavani si misurerà con la Liga spagnola. Manca l'ufficialità ma il Matador, assicurano i media locali, può ormai considerarsi un nuovo giocatore del Valencia di Rino Gattuso. Cavani, 35 anni, arriverà a parametro zero e già in giornata dovrebbe sbarcare in città per le visite mediche e la firma di un biennale. Alla fine l'attaccante uruguaiano avrebbe preferito un ingaggio inferiore a quello che gli aveva proposto il Nizza pur di giocare nella Liga, dove nelle scorse settimane anche Villarreal e Real Sociedad si erano fatte sotto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Ago-22 14:58