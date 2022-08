Calcio: Stroppa “Bisogna credere ancora di più in quello che facciamo”

Il tecnico del neo promosso Monza: "La rosa non è ancora completa". MONZA (ITALPRESS) – Giovanni Stroppa, dopo aver incassato la fiducia di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani, nonostante le prime tre uscite negative, con altrettante sconfitte, del "suo" Monza, neo promosso in Serie A, prepara la trasferta di domani, nella capitale, contro la Roma, e deve fare la conta sui giocatori a sua disposizione. "Pablo Mari e Andrea Ranocchia non sono ancora recuperati; è disponibile, invece, Dany Mota. Purtroppo, paghiamo una mancata preparazione e il tempo troppo breve per recuperare", ha detto, in conferenza stampa, il tecnico del team brianzolo. "La rosa non è ancora completa ma pure questa squadra può dare di più. Anche lo scorso anno siamo partiti male ma, certamente, con qualche cambio, potremo migliorare. La squadra, a livello psicologico, al di là delle tre sconfitte, non sta male. Dobbiamo cercare di migliorare. Stiamo costruendo un'idea di calcio", ha aggiunto Stroppa. "Bisogna lavorare, credere ancora di più in quello che facciamo. Con qualche punto in più avremmo la mente di certo più libera. Se è stata più difficile la promozione in Serie A o se è più complicato rimanerci ve lo saprò dire a fine stagione", ha spiegato ancora l'allenatore del Monza. Intanto, per il centrocampo della squadra lombarda, dopo quello dello juventino Rovella, è spuntato il nome di Bakayoko, che al Milan trova poco spazio e dovrebbe esser lasciato libero dopo l'arrivo in rossonero di Vranckx. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pfr/pdm/red 29-Ago-22 13:57