Calciomercato: Milan. Visite per Thiaw, poi la firma

Il club rossonero pagherà 6 milioni più bonus allo Schalke 04 per il difensore MILANO (ITALPRESS) – Visite mediche per Malick Thiaw prima della firma sul nuovo contratto con il Milan. Il difensore dello Schalke 04 sta effettuando gli esami medici presso la Clinica Privata La Madonnina e poi formalizzerà l'intesa con il club rossonero. Per assicurarsi le prestazioni del centrale, classe 2001, il Milan è pronto a versare sei milioni più bonus nelle casse della società tedesca. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 29-Ago-22 10:41