Pallanuoto: Europei. Settebello travolge Slovacchia 21-9 al debutto

Tutto facile a Spalato per gli azzurri di Campagna, mercoledì le Georgia SPALATO (CROAZIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per la Nazionale maschile di pallanuoto nel debutto agli Europei di Spalato. Il Settebello ha esordito nel Gruppo A regolando la Slovacchia per 21-9 (5-3, 7-2, 4-2, 5-2). Nell'altro match del girone, Montenegro supera Georgia 14-11 (5-3, 4-2, 4-3, 1-3). Gli azzurri del ct Sandro Campagna sfideranno mercoledì la Georgia (ore 17) e chiuderanno la prima fase venerdì contro il Montenegro (19) nel match decisivo per il primo posto nel raggruppamento e quindi per l'accesso diretto ai quarti di finale. L'Italia, vice-campione del mondo, non sale sul podio continentale dal terzo posto di Budapest 2014. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 29-Ago-22 17:27