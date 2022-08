Tennis: Atp. Nessuna novità in top 10, Berrettini sale al 14° posto

Us Open al via: il campione in carica Medvedev rischia di perdere il primato ROMA (ITALPRESS) – Nessuna variazione nella top 10 della classifica Atp alla vigilia dello Us Open. Daniil Medvedev resta in vetta al ranking con 6.885 punti ma il suo primato rischia di terminare dopo l'ultimo Slam stagionale. Il russo è campione in carica e dunque perderà i 2.000 punti conquistati dodici mesi fa, che saranno sostituiti da quelli guadagnati con il piazzamento di quest'anno. Il grande favorito per la posizione di numero uno del mondo dopo gli US Open è Rafa Nadal, che ha 5.630 punti ma lo scorso anno non ha giocato a New York. Dunque, può solo guadagnare punti e in caso di vittoria andrebbe a 7.630 (6.830 se arrivasse in finale, 6.350 se perdesse in semifinale). Oltre a Medvedev, possono matematicamente sfidare Nadal anche Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud: tutti dovrebbero arrivare almeno in finale per avere qualche chance di conquistare la vetta. L'Italia può contare su 20 giocatori in Top 200, di cui cinque tra i primi cento: Jannik Sinner (numero 13), Matteo Berrettini (che scavalca Pablo Carreno Busta e sale al numero 14), Lorenzo Musetti (30), Fabio Fognini (60) e Lorenzo Sonego (67). Andrea Pellegrino guadagna sei posizioni e festeggia il nuovo best ranking: è numero 164 del mondo. Questa la nuova classifica Atp: 1. Daniil Medvedev (Rus) 6885 (–) 2. Alexander Zverev (Ger) 5760 (–) 3. Rafael Nadal (Esp) 5630 (–) 4. Carlos Alcaraz (Esp) 5100 (–) 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4890 (–) 6. Novak Djokovic (Srb) 4770 (–) 7. Casper Ruud (Nor) 4695 (–) 8. Felix Auger-Aliassime (Can) 3625 (–) 9. Cameron Norrie (Gbr) 3415 (–) 10. Hubert Hurkacz (Pol) 3355 (–) Così gli italiani: 13. Jannik Sinner 3020 (–) 14. Matteo Berrettini 2360 (+1) 30. Lorenzo Musetti 1322 (–) 60. Fabio Fognini 782 (+1) 63. Lorenzo Sonego 765 (–) 125. Franco Agamenone 446 (-16) 142. Marco Cecchinato 384 (-1) 146. Francesco Passaro 373 (+2) 152. Flavio Cobolli 360 (-13) 164. Andrea Pellegrino 315 (+6) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/com 29-Ago-22 11:18