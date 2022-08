Calcio: Milan. Stampa, in società anche gli Yankees e LeBron James

La franchigia del baseball e la stella Nba saebbero al fianco di Cardinale. MILANO (ITALPRESS) – Anche i New York Yankees, LeBron James e Drake sarebbero fra gli investitori del Milan. Lo riporta oggi il "Financial Times", precisando che la famosa franchigia Usa del baseball, la stella della NBA e il rapper canadese sono al fianco di Gerry Cardinale, da maggio proprietario del club rossonero. "Nell'acquisto del Milan, per circa 1,2 miliardi di euro, ci sarebbero anche i New York Yankees, di proprietà della famiglia Steinbrenner, e Main Street Advisors, un fondo di investimento di Los Angeles, che annovera tra i suoi investitori la star del basket LeBron James e il rapper Drake", ha scritto il "Financial Times". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 30-Ago-22 11:16