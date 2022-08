Calcio: Primo esonero in Premier League, Bournemouth caccia Parker

Fatale lo 0-9 di sabato contro il Liverpool LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Alla quarta giornata salta la prima panchina in Premier League. È quella di Scott Parker, esonerato dal Bournemouth dopo l'umiliante 0-9 di sabato contro il Liverpool. I Cherries, vittoriosi all'esordio sull'Aston Villa, hanno poi perso le successive tre gare: 0-4 col City e 0-3 contro l'Arsenal prima della disfatta coi Reds. A guidare la squadra, per il momento, sarà Gary O'Neil coadiuvato da Shaun Cooper e Tommy Elphick. Parker aveva lasciato il Fulham per il Bournemouth nel giugno 2021, conquistando subito la promozione diretta in Premier grazie al secondo posto finale in Championship. Ora l'esonero: era dal 2004 (Bobby Robson al Newcastle) che un allenatore in Premier non veniva esonerato ad agosto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Ago-22 19:20