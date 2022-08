Calciomercato: ManUtd. Ufficiale l’acquisto di Antony

Il cartellino dell'attaccante costerà ai red devils circa 100 milioni di euro. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l'Ajax per il trasferimento di Antony, soggetto all'esito delle visite mediche. E' in fase di definizione il nulla osta internazionale". Questa la nota emessa dai red devils per ufficializzare l'acquisto dell'attaccante brasiliano, proveniente dai "Lancieri". Per il cartellino del giocatore lo United, secondo i media britannici, spenderà in tutto circa 100 milioni di euro. "Antony ha totalizzato 31 gol e 27 assist in 134 presenze con la maglia dell'Ajax e del San Paulo, oltre a due gol e due assist in nove presenze con la Nazionale del Brasile. Ha vinto due titoli di Eredivisie e una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo2020", ha aggiunto lo United. Questa operazione di mercato allontana sempre più la suggestiva idea di uno scambio di mercato fra i red devils e il Napoli con protagonisti Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 30-Ago-22 14:56