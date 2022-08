Ciclismo: Vuelta2022. Ethan Hayter si ritira causa Covid-19

Il britannico dell'Ineos è il 13° ciclista fermato dal Coronavirus in Spagna. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si ferma, a causa del Covid-19, l'ennesimo ciclista della Vuelta a Espana. Si tratta del britannico Ethan Hayter (del team Ineos Grenadiers), che è dunque il tredicesimo partecipante a dire addio alla corsa rossa per aver contratto il Coronavirus. La notizia è stata diffusa dal team dello stesso Hayter, prima dell'inizio dell'odierna decima tappa, la prova a cronometro di 30,9 chilometri che porterà la carovana da Elche e Alicante. Per il britannico era il primo grande giro della carriera. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 30-Ago-22 12:17