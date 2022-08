La tennista toscana sconfitta 6-3 6-0 dalla numero uno del mondo NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Niente impresa per Jasmine Paolini, subito fuori agli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Opposta alla numero uno del mondo e del seeding, Iga Swiatek, la tennista toscana cede per 6-3 6-0 in un'ora e 6 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Ago-22 18:27