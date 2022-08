Calcio: Barça. Mandibola rotta dopo aggressione, Aubameyang out un mese

A rischio anche il possibile trasferimento al Chelsea BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona dovrà fare a meno di Pierre-Aumerick Aubameyang per 4-5 settimane. Questa la prognosi, riportata da "The Athletic", per la frattura della mandibola sofferta dall'attaccante gabonese che nella notte fra domenica e lunedì è stato aggredito e rapinato nella propria abitazione. Aubameyang sarebbe stato colpito col calcio di un fucile e questo contrattempo potrebbe far desistere il Chelsea che sperava di convincere i blaugrana a cedere l'ex Arsenal. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 31-Ago-22 13:10