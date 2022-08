Calcio: Ds Bayer Leverkusen “Nessuna offerta per Gosens”

"Non c'è alcuna intenzione di acquistarlo", la smentita di Rolfes LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayer Leverkusen smentisce di essersi fatto avanti per Robin Gosens. Il 28enne esterno dell'Inter sembrava fosse finito nel mirino delle Aspirine, con i nerazzurri disposti a cedere l'ex atalantino in prestito ma con obbligo di riscatto attorno ai 28 milioni di euro. Ma a sentire il ds del Bayer, Simon Rolfes, l'operazione non si farà: "Non ci sono offerte da parte nostra e non c'è alcuna intenzione di acquistare il giocatore", le sue parole al "Kolner Stadt-Anzeiger". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 31-Ago-22 13:21