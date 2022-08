Calcio: Fofana dal Leicester al Chelsea, operazione da oltre 80 mln

Il 21enne difensore francese ha firmato un contratto di sette anni LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Wesley Fofana è un nuovo giocatore del Chelsea. Ufficiale la cessione dal Leicester ai Blues del 21enne difensore francese, che era arrivato alle Foxes dal Saint Etienne nel 2020. Terzo rinforzo in difesa per Tuchel dopo Koulibaly e Cucurella, Fofana ha firmato un contratto di sette anni. Le cifre dell'operazione non sono state rese note ma secondo "L'Equipe" il giocatore costerà al Chelsea 81,5 milioni di euro più una serie di bonus che potrebbero portare la cifra finale a quota 87 milioni. "E' un sogno per me – commenta il giocatore – Sono qui per vincere tutto, Champions, Premier, FA Cup, Coppa di Lega. Questa squadra è stata costruita per farlo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 31-Ago-22 15:21