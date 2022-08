Calcio: Manchester Utd, Ten Hag “CR7 resta, giocatori qualità servono”

Mercato chiuso anche in entrata con Antony e Dubravka MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Mercato chiuso, anche in uscita. E dunque Cristiano Ronaldo continuerà a essere un giocatore del Manchester United. Alla vigilia della gara col Leicester e della giornata di chiusura del calciomercato, Erik Ten Hag traccia una linea. Antony e Martin Dubravka saranno i due ultimi acquisti di questa sessione: "Come top club bisogna essere sempre pronti ma da settembre a gennaio resteremo con questa rosa. Davanti avevamo bisogno di rinforzi, giocatori offensivi più rapidi, capaci di correre con maggiore intensità". E il brasiliano pagato quasi 100 milioni all'Ajax è l'elemento che Ten Hag voleva. Ma ci sarà spazio anche per CR7: "Se resta? Mi pare chiaro. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità con tutte le partite che ci aspettano". Blindato anche Wan-Bissaka: "Resterà qui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 31-Ago-22 16:06