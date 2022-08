Calcio: Ufficiale, la Juve prende Paredes dal Psg

Prestito con obbligo condizionato a 22,6 milioni di euro TORINO (ITALPRESS) – Anche la Juventus ha confermato l'arrivo del centrocampista argentino classe 1994, che torna dunque in Italia – dove ha vestito le maglie di Chievo, Roma ed Empoli – dopo cinque stagioni trascorse lontano dalla Serie A. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto "al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023", ferma restando "la facoltà da parte della Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l'acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a 22,6 milioni di euro, comprensivo della quota relativa al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori di 2,2 milioni, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 3 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi. Al raggiungimento di determinati risultati sportivi e nel caso in cui, né l'obbligo, né la facoltà d'acquisto delle prestazione sportive del giocatore dovessero verificarsi, Juventus verserà al Paris Saint-Germain un corrispettivo di 2,5 milioni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 31-Ago-22 18:18