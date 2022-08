Calciomercato: Balotelli ad un passo dalla firma con il Sion

L'attaccante italiano dovrebbe accordarsi con gli svizzeri fino al 2025 ROMA (ITALPRESS) – Mario Balotelli è ormai ad un passo dal Sion. A confermarlo è la RSI, la radiotelevisione svizzera. Il 32enne attaccante avrebbe accettato la corte di Christian Constantin per andare a mettere sostanza nella rosa allenata dall'ex terzino dell'Inter Paolo Tramezzani. SuperMario è atteso oggi per sottoporsi alle rituali visite mediche, dopo le quali dovrebbe firmare un contratto valido fino al 2025. Balotelli, dopo aver vestito le maglie, tra le altre, di Inter, Milan e Manchester City, è reduce dall'esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor di Montella, con cui nei giorni scorsi ha avuto un litigio a fine partita. Con la Nazionale il bomber vanta 36 presenze e 14 reti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 31-Ago-22 10:36