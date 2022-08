Motomondiale: Gp San Marino. Quartararo “Felice di correre a Misano”

Il campione francese della Yamaha: "L'ultima parte di stagione è sempre difficile" ROMA (ITALPRESS) – "La gara in Austria è stata davvero dura ma gratificante. Quel secondo posto è stato fantastico per il campionato perché abbiamo lasciato uno dei nostri circuiti più impegnativi con un vantaggio esteso". Così Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha, alla vigilia del week-end del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. "Sono felice che questo week-end correremo a Misano – spiega il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti – Certo, ho ancora forti ricordi della vittoria del titolo qui l'anno scorso, ma dobbiamo concentrarci sul campionato di quest'anno. Ora stiamo iniziando l'ultimo terzo della stagione, che è sempre difficile, quindi dobbiamo concentrarci e lavorare sodo. Mi sono allenato praticamente senza sosta per assicurarmi di essere in condizioni ottimali. So che anche la mia squadra sta lavorando duramente – termina Quartararo – quindi penso che possiamo ottenere di nuovo un buon risultato". "Dopo il miglioramento della velocità della moto a Spielberg, non vedo l'ora di proseguire a lavorare in quella direzione, a modificare e continuare a migliorare questa settimana e per tutta la prossima – le parole dell'altro centauro della Yamaha, l'italiano Franco Morbidelli – Il GP di San Marino è la mia gara di casa, e in un certo senso anche quella della squadra, quindi questo aggiunge una bella sensazione in più all'evento. Misano mi piace molto, è una bella pista e non vedo l'ora di fare molti giri qui questo weekend di gara e anche durante i test". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 31-Ago-22 12:58