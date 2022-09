Calcio: Juve, Arthur verso prestito al Liverpool

Il brasiliano è atteso nel pomeriggio in Inghilterra LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jurgen Klopp avrà il suo centrocampista. A poche ore dalla fine del calciomercato, secondo i media inglesi, Liverpool e Juventus starebbero trattando il trasferimento in prestito ai Reds di Arthur, ormai ai margini del progetto bianconero. Dopo l'infortunio di Jordan Henderson, che si è aggiunto ai vari Thiago Alcantara, Keita e Oxlade-Chamberlain, per il Liverpool si è reso necessario tornare sul mercato e i contatti di stamane con i bianconeri sono stati positivi, tanto che il brasiliano ex Barcellona è atteso nel pomeriggio a Liverpool per le visite mediche. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 01-Set-22 12:24