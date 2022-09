Calciomercato: Inter. Stampa, chiesto Jordi Alba al Barcellona

Il terzino non vorrebbe però lasciare il club blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Inter prova l'assalto a Jordi Alba. L'indiscrezione arriva dalla Spagna. Nelle ultime ore di mercato, per tutelarsi dall'eventuale partenza di Robin Gosens corteggiato dal Bayer Leverkusen, i nerazzurri hanno chiesto informazioni al Barcellona per l'esterno sinistro. Secondo alcuni media le due società avrebbero già l'accordo per il trasferimento di Jordi Alba, che però non vorrebbe lasciare la squadra blaugrana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 01-Set-22 10:17