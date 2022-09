Ciclismo: Vuelta2022. Carapaz vince 12^ tappa, Evenepoel sempre leader

Il campione olimpico mette in fila Keldermann e Soler, il belga resta in maglia rossa PENAS BLANCAS (SPAGNA) (ITALPRESS) – Richard Carapaz ha vinto la dodicesima tappa della Vuelta2022, da Salobrena a Penas Blancas per una lunghezza di 192.7 chilometri. Lo scalatore ecuadoriano della Ineos Grenadiers, olimpionico a Tokyo, attacca negli ultimi chilometri della salita verso il traguardo e chiude in solitaria, precedendo l'olandese Wilco Keldermann (Bora-hansgrohe) e lo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates). Sempre in maglia rossa il belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), nonostante una piccola caduta a circa 45 km dall'arrivo. Il gruppo ha permesso al leader della classifica generale di rientrare e di mantenere il suo vantaggio su Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ed Enric Mas (Movistar Team). Domani la tredicesima frazione, la Ronda-Montilla di 168.4 km, occasione per le ruote veloci in una tappa senza alcun GPM. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 01-Set-22 17:32