Tennis: Us Open. Medvedev e Ruud al 3° turno, fuori Auger-Aliassime

Il canadese, sesto favorito del torneo, è stato sconfitto dal ventenne britannico Draper NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nessun problema per Daniil Medvedev nel 2° turno dell'edizione numero 142 degli Us Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, a New York (montepremi 60.000.000 dollari). Il russo, numero uno al mondo, ha battuto in tre set, 6-2 7-5 6-3, il francese Arthur Rinderknech, numero 58 mondiale. Avanza il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 5 del torneo, che ha sconfitto 6-7(4) 6-4 6-4 6-4 l'olandese Tim Van Rijthoven, numero 117 Atp. Fuori, invece, il canadese Felix Auger-Aliassime, sesto favorito dello Slam americano, sconfitto con un triplo 6-4 dal ventenne britannico Jack Draper, numero 53 mondiale. ALTRI RISULTATI 2° TURNO: Kyrgios (Aus, 23) b. Bonzi (Fra) 7-6(3) 6-4 4-6 6-4 Khachanov (Rus, 27) b. Monteiro (Bra) 6-3 6-3 5-7 6-4 Wu (Chn, q) b. Borges (Por, q) 6-7(3) 7-6(4) 4-6 6-4 6-4 Paul (Usa, 29) b. Korda (Usa) 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4 Davidovich Fokina (Esp) b. Fucsovics (Hun) 7-6(3) 5-7 3-6 6-0 7-6(3) Galan (Col, q) b. Thompson (Aus) 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3 Wolf (Usa, wc) b. Tabilo (Chi) 4-6 7-5 6-4 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 01-Set-22 08:29