Tennis: Us Open. Serena Williams elimina la numero 2 Kontaveit

Fuori la canadese Fernandez, finalista nel 2021, battuta dalla russa Samsonova NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Serena Williams non si ferma agli Us Open femminili (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows. La statunitense, all'ultimo torneo della carriera, ha eliminato l'estone Anett Kontaveit, numero 2 del raking mondiale, con il punteggio 7-6 (4) 2-6 6-2. Al terzo turno l'ex numero uno se la vedrà con l'australiana Ajla Tomljanovic, che ha sconfitto 1-6 6-2 7-5 la russa Rodina. Eliminata la finalista dello scorso anno, la canadese Leylah Fernandez, battuta 6-3 7-6(3) dalla russa Samsonova. ALTRI RISULTATI 2° TURNO Gauff (Usa, 12) b. Ruse (Rou) 6-2 7-6(4) Andreescu (Can) b. Haddad Maia (Bra, 15) 6-2 6-4 Garcia (Fra, 17) b. Kalinskaya (Rus) 6-3 6-1 Krunic (Srb) b. Krejcikova (Cze, 23) 2-6 6-4 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 01-Set-22 09:04