Basket: per Gallinari rottura del legamento crociato

Il giocatore dei Boston Celtics "E' dura ma lavorerò per tornare presto" ROMA (ITALPRESS) – Brutte notizie per Danilo Gallinari. L'infortunio subito in nazionale è più grave del previsto, come confermano i Boston Celtics in una nota. "Danilo Gallinari ha riportato la lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gallinari ha subito l'infortunio mentre giocava con la nazionale italiana in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Georgia lo scorso 27 agosto". "Sto vivendo giorni difficili dopo aver conosciuto la reale entità dell'infortunio – ha dichiarato Gallinari, che inizialmente sembrava aver riportato soltanto una lesione del menisco – Il basket è tutto per me e mi spiace davvero non poter giocare con i Celtics. Farò di tutto per aiutare i miei compagni anche fuori dal campo e lavorerò incessantemente per tornare a giocare il prima possibile". – Foto Image – (ITALPRESS). pal/red 02-Set-22 19:13