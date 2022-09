Calciomercato: Leeds. Contratto quinquennale con l’azzurro Gnonto

Il 18enne attaccante lascia Zurigo e si accasa con il club inglese fino al 2027 ROMA (ITALPRESS) – Il Leeds ha ingaggiato il 18enne attaccante azzurro Wilfried Gnonto. La punta lanciata in Nazionale da Mancini lascia così gli svizzeri dello Zurigo per l'avventura in Premier League; per lui, contratto quinquennale con il club inglese, fino al 2027. Gnonto è il nono rinforzo estivo per il Leeds dopo gli arrivi di Brenden Aaronson, Tyler Adams, Darko Gyabi, Rasmus Kristensen, Sonny Perkins, Joel Robles, Marc Roca e Luis Sinisterra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 02-Set-22 11:01