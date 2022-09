F.1: Gp Olanda. Leclerc “Dobbiamo migliorare nel bilanciamento”

"E' stato un venerdì migliore di quanto aspettassi tuttavia, alla fine, siamo tutti vicini". ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – "E' stato un venerdì migliore di quanto aspettassi tuttavia, alla fine, siamo tutti vicini". E' soddisfatto Charles Leclerc ma l'aria è quella di chi potrebbe anche fare di più. "E' una sorpresa vedere tanti piloti così vicini e così poco distanziati l'uno dall'altro" ha detto. "Sarà una gara complicata, però cerchiamo di fare altri progressi. Oggi non ero totalmente a mio agio con il bilanciamento, spero di fare altri passi avanti domani. Cosa non funzionava nel bilanciamento? Era complicato, parecchio sotto sterzo; faticavo a far ruotare la macchina. In uscita avevo strattoni. Riuscivo a ruotare bene la macchina alla fine della curva. Adesso serve lavorare su questo ma ho fiducia e spero di fare un passo avanti per domani". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/gm/red 02-Set-22 19:15