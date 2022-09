Motomondiale: Gp San Marino. Bastianini “Bagnaia mi ha aiutato”

Il pilota azzurro: "Essere davanti venerdì è un grande risultato" MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – "Sono contento, essere davanti venerdì è un grande risultato: vuol dire che stiamo migliorando in questa fase. Bagnaia mi ha aiutato, avere un riferimento davanti aiuta sempre nel tempo ma siamo stati veloci". Queste le parole di Enea Bastianini, il più veloce nelle libere del Gran Premio di San Marino di MotoGP. Il pilota azzurro, dall'anno prossimo nel team ufficiale Ducati, non avrà il capotecnico Giribuola, che passerà in Ktm. "Pigiamino? Una botta, non me l'aspettavo ma l'ho accettato. Capisco entrambe le parti, andremo avanti e credo che Ducati mi metterà una persona competente – spiega a Sky, tornando poi sugli obiettivi stagionali – Le voci di mercato un po' di confusione l'hanno creata, questa battaglia mediatica con Jorge (Martin, ndr) penso che qualcosina l'abbia fatta. Ma ho perso anche un po' di fiducia, forse avevo troppo aspettative. Per questa seconda metà di stagione ho cercato di resettare e cercare di divertirmi, penso che filerà tutto più liscio". – Foto Image – (ITALPRESS). spf/mc/red 02-Set-22 16:06