Tennis: Us Open. Berrettini batte Murray ed è negli ottavi

Il romano vince in 4 set e al prossimo turno sfiderà lo spagnolo Davidovich Fokina NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria convincente per Matteo Berrettini nel terzo turno nell'edizione numero 142 degli US Open, quarto torneo stagionale del "Grande Slam" in corso sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari). Il romano, numero 14 del ranking mondiale e 13^ testa di serie, ha battuto 6-4 6-4 6-7(1) 6-3 l'ex numero uno Andy Murray. Domenica Berrettini tornerà in campo contro lo spagnolo Davidovich Fokina, che ha sconfitto in quattro set (6-4 5-7 6-4 6-4) il qualificato colombiano Galan Riveros: un solo precedente tra i due, vinto dall'iberico in due set sulla terra battuta di Montecarlo lo scorso anno. (ITALPRESS). pal/red 02-Set-22 22:08