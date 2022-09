Calcio: Cioffi “Con Samp gara difficile, soddisfatto del mercato”

"Loro sono una squadra viva, con un signor allenatore" VERONA (ITALPRESS) – "Si deve vincere? Preferisco dire si vuole vincere. Il dovere porta solo pressioni negative. La volontà è invece grande. La Sampdoria è molto simile a noi per certi aspetti, un avversario ostico e con qualità". Gabriele Cioffi ha grande fiducia nel suo Verona ma occhio a sottovalutare un avversario, reduce dal pari in extremis con la Lazio. "Mi aspetto una squadra viva, allenata da un signor allenatore e che stimo molto, amato dalla piazza perché ha un'idea di calcio decisa. Ci aspettiamo una partita molto difficile". Da Genova lamentano torti arbitrali. "Il lavoro dell'arbitro è difficilissimo – ribatte l'allenatore gialloblù – E' fatto di istinto, decisioni veloci e in un certo senso assomiglia a quello dell'allenatore, dove in poco tempo devi prendere decisioni. Ho grande rispetto e non mi sono mai lamentato a riguardo". Giovedì si è chiuso il mercato, gli ultimi due rinforzi sono stati Hrustic e Verdi, "due giocatori di qualità", e nel complesso "del mercato sì, sono soddisfatto, ma non do giudizi perché faccio parte di una squadra ed è così che credo si debba ragionare – precisa Cioffi – Penso che la squadra abbia chiuso un ciclo e per aprirne un altro debba avere competizione. E questa è arrivata, dietro come in mezzo. Vedo una logica ritrovata". Da Cioffi una battuta poi su Kallon, autore del pari a Empoli: "Va sfruttata e lasciata esprimere tutta la ventata di freschezza dei nuovi arrivati, ha alzato la soglia dell'attenzione di tutti e su questo dobbiamo insistere. Alternanza Doig-Lazovic? Darko per me è un giocatore importantissimo, che vorrei sempre in campo se il rendimento è di livello. Questo vale per tutti, se c'è competizioni si alza il livello e il senso di appartenenza si fa più forte". In chiusura un pensiero al pubblico gialloblù: "I tifosi ci sono stati vicinissimi e non vediamo l'ora di regalargli gioia e continuità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 03-Set-22 16:42