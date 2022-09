Calcio: Giampaolo “Con Verona battaglia, mercato? Fatto possibile”

"Non dobbiamo rimanere marchiati a vita per la prestazione di Salerno" GENOVA (ITALPRESS) – "Ci portiamo dietro la macchia di Salerno ma non dobbiamo rimanere marchiati a vita per quella brutta prestazione, anche perché siamo gli stessi che abbiamo offerto tre buone prove con Atalanta, Juventus e Lazio". Marco Giampaolo prova a far vedere il bicchiere mezzo pieno. Lo 0-4 dell'Arechi brucia ancora ma il pari in extremis coi biancocelesti è stata una bella risposta e domani il tecnico si aspetta una nuova conferma. "Ci attende un'altra battaglia con il Verona, una squadra ostica, mestierante, che gioca un calcio intenso e di profondità. Sappiamo che sarà una partita tosta". Il mercato si è concluso, ora la parola passa al campo. "Il club ha fatto quello che ha potuto e lo ha fatto nella maniera migliore possibile, senza vendere fumo – risponde Giampaolo -. I calciatori che sono arrivati negli ultimi giorni vanno messi nelle condizioni di lavorare al pari dei compagni ma ho grande stima dei miei ragazzi e sono certo che con il lavoro troveremo la giusta quadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 03-Set-22 12:55