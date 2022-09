Calcio: Serie A. Allegri “Fatta gara con buono spirito, risultato ok”

"Alla fine ero arrabbiato perchè volevo finisse la partita con la Fiorentina che stava spingendo". FIRENZE (ITALPRESS) – "Alla fine ero arrabbiato perchè volevo finisse la partita con la Fiorentina che stava spingendo. Potevamo sfruttare meglio qualche contropiede con la partita che andava chiusa nel primo tempo. Dobbiamo fare un cambio di mentalita' e non ne siamo stati capaci". Lo ha detto il tecnico bianconero Massimiliano Allegri al termine della sfida fra Fiorentina e Juventus. "I ragazzi hanno fatto una buona partita, un buono spirito, sono usciti Paredes e Di Maria ma ci siamo risistemati -ha aggiunto Allegri-. Ho dovuto mettere Cuadrado alto e fa fatica, sono molto contento del risultato, ci siamo abbassati nel secondo tempo ma certe gare a Firenze si possono perdere. Vlahovic? Cercavo un giocatore diverso oggi, Vlahovic l'ho fatto riposare per martedì e poi non è entrato per dei cambi forzati". "Il gol preso mi ha fatto arrabbiare molto-ha concluso Allegri-. Oggi abbiamo giocato con Di Maria che ha fatto due allenamenti, Paredes che è arrivato ieri e altri che hanno giocato cinque partite di seguito. Queste partite in altre circostanze le potevi perdere, noi l'abbiamo pareggiata avendo anche l'occasione per vincerla. Lo scudetto? La quota ad oggi non è così alta. Serve una squadra che faccia un filotto e speriamo di essere noi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 03-Set-22 18:26