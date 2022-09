Calcio: Serie A. Italiano “Dovevamo fare più gol”

"Rimane la prestazione, bene così, siamo alla quinta giornata". FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono molto arrabbiato e rammaricato, troppe situazioni in cui dovevamo approfittare della grande gara che abbiamo fatto. Dovevamo fare gol e vincere forzando le azioni. Trascinati dal pubblico dobbiamo fare gol, oggi siamo tornati a farlo ma potevamo farne di piu'. Rimane la prestazione, bene così, siamo alla quinta giornata, qualche soddisfazione in piu' ce la prenderemo". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano al termine della sfida fra Fiorentina e Juventus. "Kouame ha chiesto il cambio e l'ho tolto per quel motivo -ha aggiunto Italiano-. I ragazzi hanno dato l'anima con un grande calcio che non ci aspettavamo. Abbiamo replicato l'ottima prestazione fatta contro il Napoli, stiamo lasciando per strada troppi punti, speriamo di recuperarli piu' avanti. Peccato per il rigore sbagliato, dispiace soprattutto perche' è stata un'altra occasione non sfruttata". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 03-Set-22 18:27