Ciclismo: Vuelta2022. Carapaz vince 14^ tappa davanti a Lopez e Roglic

Doppietta per il campione olimpico ecuadoregno, Evenepoel mantiene la maglia rossa LA PANDERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Richard Carapaz ha vinto la quattordicesima tappa della Vuelta a Espana 2022 con partenza da Montoro e arrivo a Sierra De La Pandera per un totale di 160.3 chilometri. L'olimpionico ecuadoregno della Ineos Grenadiers, già primo a Penas Blancas e quindi autore di una doppietta, taglia in solitaria il traguardo posto in salita dopo 4:09'27", precedendo il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Quest'ultimo recupera qualcosa nei confronti di Remco Evenepoel (che rimane maglia rossa con 1'49" di vantaggio), giunto al traguardo con 48" di distacco dal tre volte vincitore della Vuelta. Domani si ritorna in strada per la quindicesima frazione, da Martos a Sierra Nevada per un totale di 153 chilometri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 03-Set-22 17:39