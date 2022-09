Calcio: Champions. Taylor arbitra Psg-Juve, Salisburgo-Milan a Jovanovic

Le due gare apriranno la fase a gironi martedì sera ROMA (ITALPRESS) – Sarà il fischietto inglese Anthony Taylor a dirigere martedì sera al Parco dei Principi la sfida fra Paris Saint Germain e Juventus, valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League. Due i precedenti con i bianconeri, entrambi positivi: nella stagione 2016-17, col successo per 2-0 sulla Dinamo Zagabria, e poi nella stagione 2019-20, quando sempre allo Stadium arrivò la vittoria per 1-0 sull'Atletico Madrid. Il suo bilancio complessivo con le squadre italiane nelle coppe è di cinque vittorie (Juve-Dinamo Zagabria 2-0, CL '16-17; Lipsia-Napoli 0-2, EL '17-18; Inter-Borussia Dtm 2-0, CL '19-20; Juve-Atletico Madrid 1-0, CL '19-20; Inter-Getafe 2-0, EL '19-20), tre pari (Inter-St.Etienne 0-0, EL '14-15: Bruges-Lazio 1-1, CL '20-21, Roma-Ajax 1-1, EL '20-21) e sei sconfitte (Lione-Roma 4-2, EL '16-17; Viktoria Plzen-Roma 2-1, CL '18-19; Siviglia-Lazio 2-0, CL '18-19; Atalanta-Psg 1-2, CL '19-20; Inter-Real 0-2, CL '20-21; Atalanta-Villarreal 2-3, CL '21-22). Per Salisburgo-Milan, in programma sempre martedì sera per il girone E, fischietto al serbo Srdjan Jovanovic che ha già arbitrato i rossoneri in occasione dell'1-0 sul campo del Dudelange nell'Europa League 2018-19. Nel complesso i precedenti dell'arbitro serbo con le italiane sono di quattro vittorie (Dudelange-Milan 0-1, EL 18'-19; Roma-Trabzonspor 3-0, Conference '21-22; Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2, EL '21-22; Roma-Leicester 1-0, Conference '21-22) e due sconfitte (Rennes-Lazio 2-0, EL '19-20; Chelsea-Juve 4-0, CL '21-22). – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 04-Set-22 15:34