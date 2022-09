Calcio: Mondiali donne. Qualificazioni, Linari salta Italia-Romania

L'azzurra non aveva giocato nemmeno venerdì scorso contro la Moldova FERRARA (ITALPRESS) – Seconda giornata di lavoro a Ferrara per la Nazionale femminile della ct Milena Bertolini, che oggi pomeriggio si allenerà nel centro sportivo della Spal per proseguire la preparazione in vista dell'ultimo match del girone delle qualificazioni mondiali in programma martedì (ore 18.30, diretta su Rai Sport + HD) allo stadio 'Paolo Mazza' contro la Romania. Dopo aver saltato il match di venerdì scorso contro la Moldova, Elena Linari non potrà scendere in campo neanche nella sfida che mette in palio il pass per il torneo iridato. L'esame ecografico a cui si è sottoposta ieri la calciatrice della Roma ha infatti evidenziato una lesione muscolare dell'adduttore della coscia sinistra. Il difensore questa mattina ha lasciato il raduno e ha fatto rientro al club di appartenenza. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 04-Set-22 11:26