Calcio: Serie A, Dionisi “Mancato gol ma abbiamo creato tanto”

"Stiamo seminando bene e non sarà un risultato come questo a frenarci" CREMONA (ITALPRESS) – "La gara a questo orario ha creato parecchio peso e fatica alle due squadre". Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha qualche rimpianto dopo lo 0-0 di Cremona. "Ho visto due squadre che hanno provato a vincere e forse abbiamo meritato noi. Noi abbiamo creato occasioni da gol e concesso poco alla Cremonese ed è merito della squadra. Davanti non abbiamo segnato ma per me è una prestazione guadagnata se ci sarà continuità". Il tecnico del Sassuolo si dice "contento della squadra, abbiamo qualità per fare meglio e creare di più, ma i ragazzi hanno fatto bene. Gli infortuni mi hanno dato opportunità per dare spazio a chi gioca meno, ma chiaro che se avessimo avuto tutto il nostro potenziale avremmo visto altro. Però stiamo seminando bene e non sarà un risultato come questo a frenarci. Bisogna dare continuità a tutto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/glb/red 04-Set-22 15:47