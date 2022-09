Ciclismo: Vuelta2022. Arensman vince la 15^ tappa

In classifica generale Roglic guadagna 15" ma Evenepoel resta leader ALTO HOYA DE LA MORA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tymen Arensman ha vinto la quindicesima tappa della Vuelta 2022, la Martos-Alto Hoya de la Mora di 153 km. L'olandese del Team DSM chiude in solitaria sulla Cima Fernandez conquistando la prima vittoria in carriera in un Grande Giro. Secondo posto per Enric Mas (Movistar Team) e terzo per Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team). Quinta piazza per Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che guadagna 15 secondi sulla maglia rossa Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), ora leader con 1'34" di vantaggio. Domani un giorno di riposo prima di iniziare l'ultima settimana con la sedicesima frazione con partenza a Sanlucar de Barrameda e arrivo a Tomares dopo 189.4 km. – Foto agenzia Fotogramma.it – (ITALPRESS). spf/pal/red 04-Set-22 17:53