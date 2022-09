F.1: Gp Olanda. Leclerc “Dobbiamo accettare il terzo posto”

Il pilota monegasco della Ferrari: "Onestamente era difficile fare meglio" ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – "Onestamente era difficile fare meglio. Siamo stati sfortunati con la Virtual Safety Car ma non so se avrebbe cambiato le cose. Verstappen era troppo veloce e le Mercedes volavano, noi invece abbiamo faticato a trovare feeling e dobbiamo accettare questo terzo posto". Lo ha detto Charles Leclerc a margine del Gran Premio di Olanda di Formula 1, in cui è salito sul podio. Il monegasco della Ferrari ha poi raccontato la battaglia con Hamilton negli ultimi giri: "Lui stava soffrendo, mentre noi avevamo più grip e sono riuscito a superarlo. Tuttavia loro hanno mantenuto bene le gomme negli ultimi giri e non è stato semplice". Infine, sul gap con Verstappen in classifica generale: "Il distacco è molto ampio. Dobbiamo pensare una gara alla volta, cercando di sfruttare il potenziale e vedere cosa sarà possibile fare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 04-Set-22 17:08