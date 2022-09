F.1: Gp Olanda. Verstappen “È sempre speciale vincere in casa”

Il campione del mondo della RedBull: "Quest'anno ho sudato ancora di più" ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – "E' sempre speciale vincere il Gran Premio di casa. Era già stato così l'anno scorso, ma quest'anno ho sudato ancora di più. Weekend incredibile, sono davvero felice di aver vinto. Ringrazio i tifosi per essere venuti a sostenermi, sono orgoglioso di essere olandese". Questo il commento a caldo di Max Verstappen vincitore del Gran Premio di Olanda. Il pilota olandese della Red Bull ha poi analizzato la gara: "Non è stata una gara lineare, ci sono state delle Safety Car ma noi abbiamo preso le decisioni giuste ed è andata bene. Quando abbiamo montato di nuovo le gomme soft abbiamo ritrovato un grande passo – ha spiegato il campione del mondo in carica e leader della classifica – In occasione della prima Safety Car la situazione mi sembrava buona, mentre nella seconda non pensavo che potessimo ottenere la posizione senza rientrare. Abbiamo scelto la gomma soft e la tanta velocità di punta che abbiamo ci ha aiutato ad attaccare in curva 1. E' stato incredibile trovare la vittoria". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 04-Set-22 17:06