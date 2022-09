Motomondiale: Gp San Marino. Foggia vince Moto3, Guevara nuovo leader

Il pilota romano, al suo terzo successo a Misano, precede Masia MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Dennis Foggia ha vinto il Gran Premio di San Marino di Moto3. Sul circuito di Misano Adriatico, il pilota romano su Honda si impone per la terza volta su questo tracciato precedendo gli spagnoli Jaume Masia (Ktm) e Izan Guevara (GasGas), nuovo leader del Mondiale a scapito di Sergio Garcia, incappato in una giornata da dimenticare prima con una scivolata e poi con una bandiera nera. In top-10 anche l'altro italiano Stefano Nepa, classificatosi al decimo posto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 04-Set-22 11:50