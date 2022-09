Calcio: Champions. Calabria “In Europa livello alto ma siamo pronti”

Il terzino rossonero "De Ketelaere ha talento, Origi è forte, ci aiuteranno" SALISBURGO (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Non vediamo l'ora di cominciare. Ci siamo preparati molto bene, abbiamo lavorato tanto in questi mesi e siamo cresciuti giorno dopo giorno: la Champions deve essere la nostra casa, siamo prontissimi". Lo ha dichiarato Davide Calabria in conferenza stampa alla vigilia della sfida d'esordio contro il Salisburgo. "L'anno scorso abbiamo affrontato uno dei gironi più difficili della storia della Champions. Abbiamo fatto buone prestazioni dal punto di vista del gioco. Sicuramente ora vedo una squadra più matura – ha proseguito Calabria – abbiamo più partite insieme. Il livello della Champions è alto e fai fatica a trovarlo in Italia, i tempi di gioco sono elevati ma noi siamo pronti. Per vincere ci vorrà del tempo, il percorso è lungo, è anche un discorso economico. Ma noi faremo il meglio, siamo il Milan". Infine una battuta sui nuovi arrivati: "Sono ragazzi maturi, pronti, desiderosi di mostrare il proprio valore. De Ketelaere ha talento, ci darà soluzioni importanti in campo, è bravo con la palla ma anche nei tempi di inserimento. Origi? Viene da un campionato importante ma non pensavo fosse così forte, ci darà sicuramente una mano durante la stagione", ha concluso il terzino rossonero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 05-Set-22 19:39