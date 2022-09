Calcio: Cosmi riparte dalla Croazia, sarà nuovo tecnico hnk rijeka

La sua ultima esperienza al Crotone nel 2021 RIJEKA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Serse Cosmi riparte dalla Croazia. Il 64enne tecnico umbro è stato ufficializzato come nuovo allenatore dell'HNK Rijeka, formazione attualmente all'ultimo posto in campionato con 5 punti dopo le prime sette giornate. Alla prima esperienza all'estero, Cosmi era fermo da oltre un anno: la sua ultima panchina nella stagione 2020-21 al Crotone in serie A quando, subentrato a Stroppa a marzo, non è riuscito a centrare la salvezza. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Set-22 13:33