Calcio: Kroos “Premier superiore? Inglesi non hanno vinto nulla”

"La Superlega prima o poi si farà ma non so quando" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "La Premier League non ha vinto nemmeno un trofeo internazionale nella scorsa stagione. I ricavi da diritti tv sono stati di gran lunga i più alti in Inghilterra negli ultimi anni ma non è che le squadre inglesi abbiano vinto tutto. Per fortuna non tutti i giocatori guardano solo all'ingaggio ma anche alla possibilità di vincere dei trofei e crescere". Toni Kroos non si morde la lingua quando, ospite di un podcast della "OMR", gli viene chiesta della superiorità del campionato inglese rispetto alle altre leghe. Il centrocampista tedesco ricorda il suo arrivo al Real nel 2014 ("la miglior decisione che potessi prendere"), parla di Florentino Perez ("una persona di buon cuore, siamo molto vicini: in questi otto anni non ha pensato nemmeno per un secondo di vendermi") e del futuro: "Ho un ottimo rapporto con la società, la squadra, i tifosi, non voglio andarmene". E a proposito di Perez e della Superlega, Kroos dice la sua: "E' ovvio che l'idea della Superlega esiste ancora, doveva essere in funzione già da molto tempo e credo che prima o poi si farà, non so quando, anche se per allora magari mi sarò ritirato". Poi una battuta su un ex compagno di squadra: "Non è arrivato al top perchè si chiama Cristiano Ronaldo ma perchè investe una quantità di tempo incredibile nel lavoro. È un cavallo da battaglia assoluto e solo così si può arrivare in vetta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Set-22 16:23