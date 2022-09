Calcio: Stampa turca, Icardi in settimana al Galatasaray

Fatta per il prestito con diritto di riscatto, il Psg pagherà parte dell'ingaggio PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mauro Icardi sembra aver fatto la sua scelta. Messo ai margini del Paris Saint Germain dal nuovo tecnico Galtier, il 29enne attaccante argentino giocherà nel Galatasaray. Secondo la stampa turca, c'è l'accordo fra i due club per un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre il Psg pagherà 5 degli 8 milioni di ingaggio percepiti dall'ex interista. La firma dovrebbe arrivare entro mercoledì, anche perchè in Turchia il mercato chiuderà l'8 settembre. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 05-Set-22 13:42